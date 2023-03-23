Специалисты напоминают, что для зарядки смартфона нужно использовать только оригинальное зарядное устройство, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Эксперты не рекомендуют пользоваться смартфоном во время зарядки, чтобы он зарядился полностью, не тратя энергию на функционирование приложений.

Использование гаджета в момент его зарядки может быть и опасным по двум причинам. Во-первых, существует риск перегрева телефона. Во время этого процесса генерируется тепло, и работа приложений может привести к еще большему нагреву устройства.

Во-вторых, человека в этот момент может ударить током. Электроток проходит через проводник, которой имеет наименьшее сопротивление. Таким проводником может стать ваше тело.

Учитывая эти факторы, специалисты рекомендуют дождаться полной зарядки телефона и лишь после этого начать использование гаджета.

Ранее эксперты озвучили пять важных рекомендаций для быстрой зарядки телефона и продления его функционирования.