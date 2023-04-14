О том, что пользователи этой социальной сети, теперь располагают возможностью монетизизации контента, и плату можно взимать за любой материал, который просмотрят их подписчики, будь-то немаленькие тексты или видеофрагменты, пишет «НБН», ссылаясь на информацию в официальном Twitter-аккаунте Илона Маска.

В частности, чтобы подключить данную функцию, необходимо иметь как минимум 500 подписчиков, создать 25 «твитов» за последний месяц, и быть в возрасте от 18 лет. Если все эти условия выполнены, следует нажать на закладку «Монетизация» в настройках.

По словам Маска, в этот первый год перезапуска, Twitter не станет брать свою комиссию, и даже поможет «раскрутке» постов. При этом, комиссию в размере 30 процентов могут удерживать платформы App Store и Google Play, а аналогичный сбор в Сети составит не более 8 процентов (напрямую зависит от платежной системы). Также, спустя 12 месяцев, App Store и Google Play понизят свою комиссию до 15 процентов, и тогда соцсеть Маска начнет удерживать собственный небольшой налог, о котором пока мало что известно.

Ранее мы писали, как Илон Маск объяснил, почему не спешит удалять скандальный твит Медведева об «исчезновении» Украины.