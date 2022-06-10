На своей странице в Instagram медик дала рекомендации по защите от насекомых. Также она рассказала алгоритм действий на случай, если от укусов появится зуд, боль и аллергическая реакция, информирует «НБН».

Если вас ужалила пчела важно осторожно удалить жало, постаравшись не раздавить пузырек, содержащий яд, который находится сверху. Для этой цели можно использовать ноготь, пинцет или пластиковую карту. Далее место укуса надо промыть водой и приложить холод на 10-20 минут. Для предотвращения аллергии можно принять лоратадин или цетиризин либо использовать 1% гидрокортизоновую мазь. Если присутствует болевой синдром принимайте парацетамол или нурофен.

Волковская напомнила, что осы не оставляют в ране жало, но в этом случае первую помощь нужно оказывать так же.

При укусах комаров, мошек, муравьев или слепней начните обработку ранки промыванием воды с мылом, после приложите холод на 10-20 минут. Чтобы убрать зуд можно использовать специальные средства с каламином в составе, кремы с оксидом цинка или антигистаминные местные гели. Заменой таким средствам станет содовый раствор, для приготовления которого нужно в стакане воды размешать чайную ложку соды.

Врач подчеркнула, что если укусов много возможно появится необходимость в использовании антигистаминных таблеток, капель или сиропов. При появлении бактериальной инфекции или появления на ранке желтой корочки или гноя, можно использовать на месте укуса антибактериальные средства на основе мупироцина.

По словам медика, большинство укусов вызывают зуд около 3-5 дней, припухлость может не исчезать до 10 дней. Оказывать первую помощь и вызывать скорую нужно при появлении сыпи, покраснения вне укуса, отека губ или век, головокружения, потери сознания, а также затруднении дыхания или глотания. При отеке Квинке применяйте дексаметазон, при анафилаксии помогут эпипен или адреналин.

Чтобы защитить себя от укусов насекомых, Волковская советует следовать простым правилам. Старайтесь пить напитки из прозрачных емкостей, чтобы видеть содержимое, также будьте бдительны, когда кушаете сладкое. Привлекают жужжащих яркая одежда и ароматизированные средства, нанесенные на тело. На природу лучше одеться в то, что закрое руки, ноги и голову.

Используйте специальные гели, спреи, аэрозоли, лосьоны, крема или гели, которые не дают приблизиться насекомым. Если вокруг вас летают насекомые, не размахивайте руками и не бегите.

Защитить жилище от незваных гостей помогут москитные сетки и фумигаторы, также рядом с домом не должно быть емкостей с застоявшейся водой – идеального места для размножения комаров.

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