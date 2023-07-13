О том, какие правила следует неукоснительно соблюдать, чтобы не допустить замедления работы смартфона, пишет «НБН», ссылаясь на тематический портал iTechUA.

В частности, необходимо:

отключать Wi-Fi тогда, когда он уже не требуется — постоянно включенный поиск беспроводной сеть серьезно нагружает и смартфон, и его аккумулятор, в особенности, когда отсутствует стабильный сигнал;

регулярно освобождать оперативную память посредством спецприложений — свободными должны оставаться не менее 500 Мб;

удалять ненужные файлы, время от времени очищая кэш приложений в мессенджерах, которые хранят излишне много ненужных данных;

периодически «прогонять» смартфон на вирусы — вредоносные программы серьезно замедляют смартфон;

применять встроенную оптимизацию или же скачать для этого аналогичное приложение;

не устанавливать приложения, которыми не планируете воспользоваться — эти программы занимают место и «нагружают» смартфон.

Ранее мы писали о том, что эксперты рассказали о способах продления срока службы батареи смартфона.