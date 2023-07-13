О том, какие правила следует неукоснительно соблюдать, чтобы не допустить замедления работы смартфона, пишет «НБН», ссылаясь на тематический портал iTechUA.
В частности, необходимо:
- отключать Wi-Fi тогда, когда он уже не требуется — постоянно включенный поиск беспроводной сеть серьезно нагружает и смартфон, и его аккумулятор, в особенности, когда отсутствует стабильный сигнал;
- регулярно освобождать оперативную память посредством спецприложений — свободными должны оставаться не менее 500 Мб;
- удалять ненужные файлы, время от времени очищая кэш приложений в мессенджерах, которые хранят излишне много ненужных данных;
- периодически «прогонять» смартфон на вирусы — вредоносные программы серьезно замедляют смартфон;
- применять встроенную оптимизацию или же скачать для этого аналогичное приложение;
- не устанавливать приложения, которыми не планируете воспользоваться — эти программы занимают место и «нагружают» смартфон.
Ранее мы писали о том, что эксперты рассказали о способах продления срока службы батареи смартфона.