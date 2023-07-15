О том, что в Украине уже доступна нейросеть ChatGPT в Украине, этот ИИ может существенно облегчить различную работу, например, придумать бизнес-идею, «заполнить пробелы» в образовании, предложить интересное развлечение, переписать программный код или предоставить оригинальный контент, посредством подбора вероятных ответов в режиме реального времени, но только если воспользоваться чат-ботом правильно, пишет «НБН», ссылаясь на материал «ТСН».

В частности, поначалу следует пройти регистрацию на сайте компании OpenAI, и только потом можно ввести интересующий, но адекватно сформулированный письменный вопрос в одном из каналов чат-бота, и для этого необходимо:

использовать конкретные ключевые слова и фразы по нужной тематике — ответ будет релевантным;

избегать усложненных/запутанных синтаксических конструкций — запросы должны быть простыми;

заранее отправлять примеры в чат-бот для уточнения задач и направления ИИ в нужное «русло»;

проверять полученные сведения — собранная информация может быть «слегка» поверхностной или вовсе не актуальной, а то и ложной;

на регулярной основе «тренировать» ИИ, выбрав определенную тему, и отправляя разносторонние задания чат-боту.

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