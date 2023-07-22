О том, что из-за массовых жалоб пользователей на официальном форуме OpenAI относительно ошибочных ответов языковой модели ChatGPT-4, исследователям пришлось досконально просмотреть эволюцию чат-ботов от OpenAI, вследствие чего было обнаружено — за последнее время у этого варианта искусственного интеллекта (ИИ) несколько ухудшились почти все показатели, пишет «НБН», ссылаясь на отчет Стэнфордского университета США.

Как стало известно, ученые воспользовались нижеуказанными методами оценивания ИИ, касающимися:

решения математических задач;

ответов на щекотливые/небезопасные вопросы;

генерации программного кода;

визуализации.

После выполнения всех вышеперечисленных задач и анализа «разнообразных и полезных возможностей этих LLM» (больших языковых моделей), стало понятно — производительность и поведение ChatGPT видоизменились вовсе не в лучшую сторону.

Ранее мы писали о том, что эксперты раскрыли секреты эффективного взаимодействия с ChatGPT.