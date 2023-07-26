О том, что сервис с названием AI Classifier должен был определять оригинальность текста, выделяя произведения, написанные ИИ, поскольку этот чат-бот применялся учащимися школ и студентами для написания работ, оценивающих их реальный уровень знаний, но что-то пошло не так, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу OpenAI.

В частности, специалисты данной компании откровенно признались — AI Classifier в состоянии обнаружить использование ИИ при написании текстов лишь в 26 процентах случаев. При этом, такие показатели нет никакой оптимальной возможности существенно улучшить, и в OpenAI приняли решение о полном закрытии проекта.

Ранее наш информационный портал писал о том, что исследователи досконально просмотрели эволюцию чат-ботов от OpenAI и обнаружили — за последнее время у этого варианта ИИ несколько ухудшились практически все показатели.