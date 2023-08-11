О том, что при возникновении проблемы преждевременной разрядки устройства, следует обратить внимание на некоторые фоновые приложения, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, самые популярные фоновые приложения, потребляющие слишком много энергии, и которым лучше ограничить права в настройках смартфона (где именно — зависит от версии операционной системы «гаджета»), а также выключить возможность графического отображения новых сообщений на «иконках»:

Skype;

WhatsApp;

Uber;

TikTok;

Instagram;

Facebook;

Netflix;

YouTube;

Telegram.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты объяснили, как правильно выбрать повербанк для смартфона.