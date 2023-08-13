О том, что Android-смартфоны отличаются в зависимости от версии ОС и прошивки, но, в целом, все довольно идентично, и какие настройки лучше изменить «под себя», пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Разрешения приложений — некоторым подпрограммам абсолютно незачем иметь доступ к микрофону, камерам, SMS-уведомлениям и списку контактов: это можно принудительно отключить в настройках, чтобы не отправлять личные данные разработчикам ПО.

Фотоснимки и видеофайлы занимают много места на основном накопителе смартфона — устройство может «тормозить», потому лучше хранить такую информацию в «облаке», например, на Google Диске или подобных ресурсах.

Также, необходимо регулярно обновлять приложения и операционную систему в PlayMarket, чтобы все дополнения имели актуальную версию — поможет не допустить возникновения ошибок при входе в аккаунт, либо избежать утечки данных через «дыру» в коде.

Ранее мы писали о том, что эксперты объяснили, какие приложения лучше убрать из фоновых процессов «гаджета».