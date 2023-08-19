О том, как можно удостовериться в том, что уже действительно необходимо обновить смартфон, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Первый признак — батарея слишком быстро «истощается» по причине деградации ячеек, а также из-за того, что у аккумуляторов есть определенное количество допустимых подключений зарядного устройства, и далее «гаджет» станет разряжаться интенсивнее.

Второй — смартфон регулярно перезагружается из-за механических повреждений, вызванных частыми падениями, сбоями в работе операционной системы и аккумулятора или проникновения в устройство влаги.

Третий — сообщения о нехватке памяти: приложения, фото, видео, музыка и прочие файлы стали занимать слишком много места, а «гаджет» не «опознает» флеш-карточки больших объемов.

Четвертый — замедленность операционной системы, которая, к тому же, перестала получать обновления: это приведет к тому, что и нужные приложения перестанут работать, так как старые версии ПО не поддерживаются разработчиками.

Ранее мы писали о том, что специалисты объяснили, как избежать повреждений экрана смартфона.