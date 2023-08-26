О том, как разобраться в данном вопросе более подробно, отталкиваясь от нескольких критериев, что позволит обоснованно отказаться от приобретения недорогих периферийных устройств, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Дешевые мыши отличаются довольно низким качеством сборки и такой же ценой, поскольку производители стараются экономить на процессе и материалах — все это приведет к скорому износу и поломке мыши.

Низкое разрешение (придется постоянно двигать мышь) и небольшая точность — возможны «прыжки» курсора по экрану или неверное распознавания перемещений.

Отсутствие дополнительных функций — нет большого количества кнопок, таких, как регулировка чувствительности, изменение dpi-разрешения и прочих функций, повышающих удобство использования.

«Отвратительная» эргономика — неудобная форма, вызывающая дискомфорт при работе с мышью в течение продолжительного времени, и иногда провоцирующая болезненные ощущения в кистях и запястьях.

Ранее мы писали о том, как понять, что смартфон заражен вирусами.