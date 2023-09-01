О том, что X (экс-Twitter) подтвердила снятие ограничений на оплату политической рекламы — это является шагом, который компания обязалась исполнить с начала 2023-го года, вскоре после того, как Илон Маск взял на себя управление указанной социальной сетью, пишет «НБН», ссылаясь на материал TechCrunch.

Как стало известно, в X объясняют такое решение тем, что появление политической рекламы в соцсети на самом деле соответствует их усилиям, направленным на поддержку «свободы слова». Однако эксперты TechCrunch полагают иначе — похоже X нуждается в «рекламных долларах», приток которых обеспечивает политический пиар, особенно, учитывая, что продажи обычных маркетинговых сообщений соцсетью Маска в США, упали на 59 процентов, если сравнивать с 2022-м годом.

Отметим, что X уверяют — соцсеть продолжит применение специального алгоритма в отношении платного политического контента в США, исключающего продвижение ложной/обманчивой информации, «призванной подорвать доверие общественности», что несколько расходится с действительностью, в которой Маск интенсивно продвигает нарративы Кремля.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны США нашли решение проблемы с отключением Илоном Маском Starlink для ВСУ.