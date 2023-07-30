О том, что в Пентагоне одобрили соглашение со SpaceX относительно приобретения для Украины Starlink, которые основной собственник этой компании, Илон Маск, не сможет удаленно выводить из строя, пишет «НБН», ссылаясь на материал The New York Times.

Как стало известно, в прошлом месяце главой Минобороны США Ллойдом Остином была одобрена данная договоренность Пентагона, касающаяся покупки от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink.

В этом договоре указано — исключительно Пентагон сможет контролировать настройку сигнала Starlink на территории нашей страны, что позволит этим устройствам без внешних препятствий способствовать реализации целей, поставленных перед ВСУ, таким образом исключив какое-либо прерывание связи в период выполнения боевых задач.

Ранее мы писали о том, что в московской высотке, где прогремела серия взрывов, располагались офисы нескольких министерств РФ.