О том, что существует множество привычек, способных всерьез навредить смартфону, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В первую очередь, для защиты смартфона, настоятельно не рекомендуется класть его на поверхности, покрытые пылью, грязью или остатками жизнедеятельности — даже текстура стола может быть шероховатой, и потому легко оставит на дисплее и корпусе устройства незаметные повреждения, которые потом расширяться, а бактерии косвенно повлияют на олеофобное покрытие дисплея (из-за последующих протираний несоответствующими материалами).

Кроме того, не нужно подключаться к общедоступным сетям Wi-Fi или устройствам Bluetooth, так как существует риски того, что защиту, выставленную по умолчанию, легко взломают и похитят личные данные.

Также, в целях безопасности устройства, следует заряжать смартфон исключительно «родными» блоками питания и кабелями, чтобы не спровоцировать возгорание аккумулятора.

Помимо этого, для недопущения перезагрузки смартфона, нужно стараться в период зарядки не играть в «тяжелые» игры и не смотреть фильмы в высоком качестве, так как аккумулятор слишком быстро износится, и его заряд будет держаться ограниченное время.

Ранее наш информационный портал писал о том, почему отключение блокировки смартфона может быть опасным.