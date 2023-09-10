О том, что все пользователи попадали в ситуацию, когда их устройство работало несколько медленнее, чем обычно, но не пытались перезапустить смартфон, хотя это стоило сделать, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, эксперты рекомендуют регулярно перезагружать смартфон, чтобы помочь ему «восстановить силы», тем самым оптимизировав свою работу — этот процесс очищает как оперативную, так и частично постоянную память, поскольку, как минимум, закрывает ненужные приложения. Например, перезагрузить смартфон следует, если камера, тачскрин или регулятор громкости «подвисают» или не работают должным образом. Еще одна дополнительная причина — сложности с подключением к прочим устройствам через Bluetooth или Wi-Fi.

Также, лучше выключить/включить устройство, если оказалось, что зарядка устройства идет слишком долго, но батарея разряжается, наоборот, быстро — это сбросит контроллер питания (желательно откалибровать аккумулятор дополнительно специальными приложениями). Но есть нюанс — заряжать смартфон лучше выключенным.

Ранее мы писали что, эксперты перечислили условия, которые необходимо соблюдать для целостности смартфона.