О том, как не допустить малоприятных последствий для устройства, правильно подготовив его к «ночной зарядке», пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, при зарядке смартфона, устройство интенсивно выделяет тепло, потому следует снять чехол или футляр, чтобы не допустить перегрева и повреждения батареи. Кроме того, при плохом теплообмене смартфон еще и заряжается гораздо медленнее.

Стоит отметить, что основная масса современных смартфонов достаточно «умна», и прекращает процесс после полной зарядки, лишь время от времени добавляя проценты по мере «истощения» батареи, но не допуская негативных результатов.

Впрочем, необходимо помнить об основном правиле «ночной зарядки» — смартфон, подключенный к сети, должен располагаться не на мягкой, а на жесткой поверхности, и тогда лишнее тепло станет рассеиваться, не повреждая «гаджет».

Ранее мы писали о том, как можно «вручную» откалибровать аккумулятор смартфона.