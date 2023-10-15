О том, что модулем RIG-360 (Remote Interceptor Guidance-360) будет обеспечиваться обновление целеуказания ракет на подлете объекту, то есть инновационная система откроет дополнительные возможности для ведения высокоточного огня на больших дистанциях, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу концерна Lockheed Martin.

По словам вице-президента Lockheed Martin Скота Арнольда, испытания вышеописанного концептуального решения показали — армия сможет наносить удары издалека, ведя наступательный огонь по целям, движущимся в усложненных условиях, и это может оказаться критически важным в усилении гибкости, позволяющей действовать с опережением вероятной угрозы от вражеского объекта.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Boeing сообщили наиболее вероятные сроки поставки Украине инновационных боеприпасов GLSDB.