О том, что указанная функция смартфонов отличается одним, но весьма существенным недостатком, негативно отражающемся на производительности «девайса», потому лучше бы отказаться от описанного «сервиса», пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, основной изъян автоповорота — использование датчика, называемого гироскопом, который достаточно быстро разряжает батарею, и по этой причине необходимо включать данную функцию лишь при крайней необходимости.

Отметим, что для его отключения, следует опустить панель уведомлений в верхней части дисплея, отыскать закругленную иконку со стрелкой/небольшим прямоугольником под ней с надписью «авто-поворот» или «ориентация», и потом просто нажать.

Ранее мы писали о том, что эксперты по кибербезопасности рассказали о новом вирусе для Андроид-смартфонов, объяснив, как избавиться от этого вредоносного кода.