О том, какая ошибка в ПО приводит к неправильной работе смартфона или невозможности загрузки, пишет «НБН», ссылаясь на портал Techspot.

Дело касается новой функции Multiple Profiles, позволяющей создавать и пользоваться сразу несколькими профилями пользователей на одном устройстве. Если эта возможность отключена — смартфон продолжит работать корректно, но в обратной ситуации вероятны и «вечная» загрузка, и отказ в доступе к памяти, и автоматический сброс до заводских настроек (удаляет всю информацию без возможности ее восстановления).

Отметим, что вопреки многочисленным жалобам пользователей, обновившим свои устройства до Android 14, в Google до сих пор не отреагировали, присвоив на «баг-трекере» данной ошибке средний статус серьезности, то есть решение проблемы отложено на неопределенное время.

Таким образом, пользователям не рекомендуется устанавливать на свои «девайсы» Android 14 или же хотя бы перед этим убедиться — на смартфоне создан лишь один профиль пользователя.

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