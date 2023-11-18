О том, что компания Apple разработала инновационную технологию, которая, похоже, будет внедрена в грядущий iPhone 16 — обновленная версия смартфона получит графеновую систему охлаждения, позволяющую избежать проблем, связанных с перегревом, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, полученную инсайдером Kosutami, и размешенную на сайте MacRumors.

Как стало известно, помимо обновления системы охлаждения в будущей линейке iPhone 16, следующие модели «яблочных» смартфонов смогут похвалиться оригинальными металлическими корпусами аккумуляторов, что, безусловно, тоже расширит потенциал стабильного теплообмена.

Стоит отметить, что графеновые материалы обладают высокой теплопроводностью, превышая по данным характеристикам медь, используемую в прежних моделях iPhone. Таким образом, это новое вещество, применение которого уже запатентовано Apple, сможет гораздо лучше рассеивать «жар» в последующих портативных устройствах.

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