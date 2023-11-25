О том, что есть лишь четыре ключевые фактора, провоцирующие замедленное восполнение заряда аккумулятора смартфона, а также как обойти данные сложности, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, для существенного ускорения процесса зарядки, необходимо выполнить нижеуказанное:

включить режим энергосбережения, который автоматически уменьшит яркость экрана, закроет фоновые приложения и отключит беспроводные соединения;

не использовать смартфон в период зарядки, поскольку это не только замедляет процедуру, но и перегружает «девайс»;

приобрести оригинальное зарядное устройство, так как недорогие аналоги могут иметь заниженный вольтаж или некачественный кабель;

нажать на «режим полета», который также выключает все беспроводные соединения, включая и обычную мобильную связь.

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