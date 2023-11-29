О том, что компания Google встроила ряд технологий, следящих за пользователями Android, в частности — «активное обучение» (анализирует голос, записанный с микрофона и улучшает качество распознавания речи, персонализируя рекламу) и «профилирование» (собирает информацию об активности в Сети, показывая более актуальные рекламные объявления), а также как все это отключить, пишет «НБН», ссылаясь на iTECHua.

Для того, чтобы «обезопасить» себя от всего вышеуказанного, необходимо:

открыть «Настройки» и перейти в раздел «Google», нажав «…» в правом верхнем углу, а потов выбрав «Использование и диагностика» => выключить «Отслеживание активности»;

в настройках Google-board зайти в раздел «Язык и ввод», и выбрать используемую клавиатуру, а потом коснуться «…» в верхнем правом углу и «Настройки» => снять «галочки» с «Отправлять статистику», «Персонализировать для вас» и «Улучшить для всех»;

в преобразовании текста в речь снова в «Настройки», и прокрутить вниз до «Языка и ввода», остановившись на «Преобразовании текста в речь», нажать на «…» в верхнем правом углу, и перейти в «Настройки» => отключить «Анонимный отчет о преобразовании текста в язык».

После всех описанных действий, нужно перезагрузить «девайс», и обновленные настройки вступят в силу.

Ранее мы писали о том, какие простые действия помогут значительно ускорить зарядку смартфона.