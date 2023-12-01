О том, какие бренды угодили в весьма интересный рейтинг современных, и потому не слишком дешевых смартфонов, пишет «НБН», ссылаясь на подробный материал, размещенный торговой интернет-площадкой E-KATALOG.

В частности, в ноябре этого года, украинцы чаще всего проявляли интерес к Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, стоимость которого в торговых точках варьируется от 51 999 гривен до 76 235 гривен.

Второе место тоже у «яблочного смартфона» — iPhone 13-й модели с объемом памяти в 128GB, цены на который колеблются от 22 572 гривен до 33 371 гривны. На третьем месте расположился Motorola Edge 40 5G 256GB (производитель — Lenovo), стоимостью от 13 390 гривен до 21 900 гривен.

С перечнем прочих «рейтинговых» смартфонов можно ознакомиться в нижеуказанной инфографике:

Ранее наш информационный портал писал о том, какие простые действия помогут значительно ускорить зарядку смартфона.