О том, что компания Tesla вскоре начнет первые поставки своего электропикапа Cybertruck, и наиболее недорогая его версия обойдется «всего лишь» в почти 61 000 долларов — фактически более, чем на 50 процентов дороже, чем Илон Маск заявлял буквально 4 года назад, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

В частности, самый производительный вариант Cybertruck, получивший название Cyberbeast, станет доступен только со следующего года, как и полноприводная модель, стоимость которой стартует примерно с 80 000 долларов США. При этом, на самую дешевую модификацию, имеющую задний привод, установили предварительную начальную цену в 60 990 долларов, а на максимальную комплектацию — 99 900 долларов США.

Примечательно, что по мнению главы отдела анализа автомобильной исследовательской фирмы Edmunds Джессики Колдуэлл, подобные цены могут быть введены намеренно, поскольку Tesla ориентируется исключительно на состоятельную клиентуру.

Ранее мы писали о том, какие громадные суммы потеряет Илон Маск после недавнего расистского скандала на X-платформе.