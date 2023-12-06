О том, что можно увидеть в новом ежемесячном рейтинге самых «быстрых» мобильных устройств от компании из Купертино, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу популярного бенчмарка AnTuTu.

Как стало известно, первые места достались различным версиям iPad Pro. Впрочем, и смартфоны из обновленной линейки iPhone 15 по производительности показывали себя достаточно неплохо, хоть и не фантастически: у iPhone 15 Pro — 6-е место, и этот «телефон» сейчас является самым быстрым среди смартфонов Apple. Также, на 7-м месте расположился «расширенный» вариант — iPhone 15 Pro Max.

Также, за «лидерами» следуют прошлогодние iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а в самом конце топ-10 неожиданно оказался iPhone 15 Plus.

Вся инфографика доступна чуть ниже:

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