О том, как именно можно защитить важную информацию на своем «девайсе», например, номера карт или пароли к различным аккаунтам, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.
В частности, чтобы снизить вероятность «утечки» данных в Сеть, необходимо:
- установить лицензионное антивирусное ПО на устройство, что даст возможность защититься от вредоносного «кода»;
- сменить все пароли на сложные, как на смартфоне, так и на компьютере;
- регулярно обновлять операционную систему, так как каждый новый «патч» закрывает «прорехи» в программном коде;
- скачивать программное обеспечение исключительно из надежных источников;
- включить сервис шифровки данных на ПК или смартфоне;
- иногда запускать проверенные VPN-сервисы, позволяющие закрыть прямой доступ к вашему «гаджету».
Ранее мы писали о том, что тест AnTuTu показал топ-10 самых производительных мобильных устройств от Apple.