О том, как именно можно защитить важную информацию на своем «девайсе», например, номера карт или пароли к различным аккаунтам, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, чтобы снизить вероятность «утечки» данных в Сеть, необходимо:

установить лицензионное антивирусное ПО на устройство, что даст возможность защититься от вредоносного «кода»;

сменить все пароли на сложные, как на смартфоне, так и на компьютере;

регулярно обновлять операционную систему, так как каждый новый «патч» закрывает «прорехи» в программном коде;

скачивать программное обеспечение исключительно из надежных источников;

включить сервис шифровки данных на ПК или смартфоне;

иногда запускать проверенные VPN-сервисы, позволяющие закрыть прямой доступ к вашему «гаджету».

Ранее мы писали о том, что тест AnTuTu показал топ-10 самых производительных мобильных устройств от Apple.