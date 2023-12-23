О том, что не только полное восстановление заряда на смартфоне перед выходом на улицу, поможет увеличить его период работы в холодные дни, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, для продолжительной сохранности заряда на морозном воздухе, необходимо:

не держать смартфон во внешнем кармане, в особенности, если у аппарата тонкий или металлический корпус — лучше носить «девайс» поближе к телу и использовать специальный изолирующий чехол, сохраняющий тепло;

отключить слишком энергоемкие функции — Bluetooth, Wi-Fi и GPS, что сократит использование батареи;

если заряд смартфона падает быстро — ненадолго извлечь аккумулятор и погреть его в руках/кармане;

использовать режим экономии энергии, который снижает потребление ресурсов и сохраняет заряд аккумулятора.

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