О том, как превратить «бюджетника» в относительно стабильное и «мощное» устройство, пишет «НБН», ссылаясь на тематический портал Gizchina.

В частности, для улучшения производительности и надежности «гаджета», необходимо следовать нижеуказанным правилам:

регулярно обновлять программное обеспечение, очищать кэш-данные и удалять ненужные приложения, а также используйте light-версии апплетов, так называемые «Go», работающие чуть быстрее, чем стандартные версии;

экономить заряд аккумулятора, регулируя яркость дисплея и закрывать фоновые приложения, включив режим экономии заряда;

изучить фотографии и видео, сделанные по умолчанию, и найти альтернативные приложения, расширяющие потенциал встроенных камер;

установить проверенное приложение для обеспечения безопасности, проверять разрешения приложений и использовать сложные пароли;

заменить аккумулятор, если требуется;

включить опции разработчика для получения доступа к скрытым настройкам, в которых можно отключить/включить дополнительные функции.

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