О том, что вопреки существованию множества способов по ускорению процесса зарядки, холод так или иначе «нагружает» батарею, уменьшая ее ресурс, но есть один очень простой и эффективный способ несколько уменьшить расход энергии, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, дело касается установки обоев/картинки в максимально темных, или вообще исключительно черных тонах на заставку и экран блокировки смартфона. Однако, следует учесть, что подобный «лайфхак» лучше всего сработает на «гаджетах» с OLED-дисплеями, так как в данной ситуации все пиксели не станут подсвечиваться независимо друг от друга.

По мнению отдельных экспертов, вышеописанный метод способен продлить заряд смартфона на 20-30 процентов.

Ранее наш информационный портал писал о том, как можно «выжать» максимум из бюджетного смартфона.