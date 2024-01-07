О том, что компанией Google наконец интегрирована в Chrome для Android-устройств «кнопку», позволяющую экстренно очистить историю просмотров и не только, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, данный функционал доступен в панели основного меню браузера, открывающегося после нажатия на «…». В четвертой по нумерации строке, «Очистить историю», открывается традиционное диалоговое окно с параметрами — здесь следует выбрать период истории и ознакомиться с перечнем удаляемых файлов.

Кроме того, кнопка «Еще» дает возможность сделать выбор того, что именно необходимо удалить: по умолчанию браузер очистит как историю, так и кэш, однако опционально можно отправить «в небытие» логины/пароли, данные автозаполнения, настройки страниц и прочую важную информацию.

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