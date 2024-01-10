О том, каким производительным бюджетным смартфонам стоит уделить внимание при выборе покупки в январе 2024-го года, пишет «НБН», ссылаясь на материал Android Authority.

До $200 (7 630 грн):

Samsung Galaxy A14/A03s отличается неплохим экраном, автономностью и адаптированным ПО;

Lenovo/Motorola Moto G Stylus — емким аккумулятором и «шустрым» чипом.

До $300 долл (11 446 грн):

Google Pixel 6a — небольшим размером, ярким дисплеем и крутой камерой в своем классе;

Samsung Galaxy A23 — современным дизайном, отличными экраном и камерами, производительностью и батареей;

OnePlus Nord N30 — скоростной зарядкой, внушительным периодом автономной работы и экраном с частотой обновления на 120 Гц.

До $500 долл (19 076 грн):

Google Pixel 7a — уровнем производительности, обязанному новому чипу Tensor G2;

Samsung Galaxy A54 — отличным дисплеем;

Apple iPhone SE — компактностью и процессором A15 Bionic, опережающим возможности некоторым конкурентов на Android с идентичной стоимостью.

Ранее мы писали о том, что эксперты подсказывали необычный, но действенный «лайфхак», помогающий сохранить заряд батареи.