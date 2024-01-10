О том, каким производительным бюджетным смартфонам стоит уделить внимание при выборе покупки в январе 2024-го года, пишет «НБН», ссылаясь на материал Android Authority.
До $200 (7 630 грн):
- Samsung Galaxy A14/A03s отличается неплохим экраном, автономностью и адаптированным ПО;
- Lenovo/Motorola Moto G Stylus — емким аккумулятором и «шустрым» чипом.
До $300 долл (11 446 грн):
- Google Pixel 6a — небольшим размером, ярким дисплеем и крутой камерой в своем классе;
- Samsung Galaxy A23 — современным дизайном, отличными экраном и камерами, производительностью и батареей;
- OnePlus Nord N30 — скоростной зарядкой, внушительным периодом автономной работы и экраном с частотой обновления на 120 Гц.
До $500 долл (19 076 грн):
- Google Pixel 7a — уровнем производительности, обязанному новому чипу Tensor G2;
- Samsung Galaxy A54 — отличным дисплеем;
- Apple iPhone SE — компактностью и процессором A15 Bionic, опережающим возможности некоторым конкурентов на Android с идентичной стоимостью.
Ранее мы писали о том, что эксперты подсказывали необычный, но действенный «лайфхак», помогающий сохранить заряд батареи.