О том, какие типы электроприборов лучше не устанавливать поблизости от Wi-Fi-маршрутизатора, пишет «НБН», ссылаясь на материал издание The Sun.

В некоторых телевизорах все еще есть крупные металлические компоненты, которые поглощают электромагнитное излучение Wi-Fi-маршрутизатора, что провоцирует резко падение скорости подключения к сети Интернет.

Bluetooth-колонки и «Радионяни» иногда работают на одинаковой радиочастоте с Wi-Fi — вполне вероятно возникновение сложностей с одновременной работой и их, и роутера.

Микроволновые печи зачастую могут «забивать» своими электромагнитными волнами частоту Wi-Fi, что приводит к нарушению стабильной работы «девайса», раздающего Сеть.

Электропечи и холодильники также, в основном, производятся из металла, и, вследствие больших размеров, негативно влияют на «мощность» сигнала Wi-Fi, «впитывая» волны.

Ранее наш новостной портал писал о том, что эксперты перечислили преимущества кнопочных и сенсорных телефонов.