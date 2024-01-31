О том, как избежать проникновения на ваше устройство разнообразных вирусов, «шифровальщиков», «майнеров», которые либо уничтожают операционную систему, либо похищают персональные данные пользователя (логины и пароли), пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, необходимо проявлять максимальную аккуратность:

открывая вложения, полученные через электронную почту — не следует запускать файлы или открывать ссылки в письме, присланном незнакомым отправителем;

заходя на сомнительные сайты — зачастую фишинговые страницы маскируются под стриминговые сервисы и другие популярные ресурсы;

устанавливая «взломанное» программное обеспечение, в особенности, после скачивания «бесплатных» версий программ;

используя торрент-трекеры, поскольку в скачанных файлах могут содержаться вредоносные «закладки»;

подключая чужую USB-флешку без проверки антивирусом — на ней может находиться вирусное ПО.

Ранее мы писали о том, как можно легко «очистить» Android-смартфон от ненужных данных.