О том, как избежать проникновения на ваше устройство разнообразных вирусов, «шифровальщиков», «майнеров», которые либо уничтожают операционную систему, либо похищают персональные данные пользователя (логины и пароли), пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.
В частности, необходимо проявлять максимальную аккуратность:
- открывая вложения, полученные через электронную почту — не следует запускать файлы или открывать ссылки в письме, присланном незнакомым отправителем;
- заходя на сомнительные сайты — зачастую фишинговые страницы маскируются под стриминговые сервисы и другие популярные ресурсы;
- устанавливая «взломанное» программное обеспечение, в особенности, после скачивания «бесплатных» версий программ;
- используя торрент-трекеры, поскольку в скачанных файлах могут содержаться вредоносные «закладки»;
- подключая чужую USB-флешку без проверки антивирусом — на ней может находиться вирусное ПО.
Ранее мы писали о том, как можно легко «очистить» Android-смартфон от ненужных данных.