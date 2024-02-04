О том, что данную инновацию внедрят уже в текущем году, пишет «НБН», ссылаясь на соответствующее заявление генерального директора Apple Тима Кука, опубликованное в The Verge.

По словам Кука, на разработку собственной версии искусственного интеллекта, в Apple потратили колоссальное количество времени и сил, и потому будут весьма рады поделиться своей работой в указанной области, но не сразу, а на протяжении 2024-го года.

Гендиректор Apple пообещал пользователям предоставление доступа к нескольким «невероятно интересным вещам», подчеркнув, что у компании открылись гигантские возможности, связанные с генеративным искусственным интеллектом.

Впрочем, каких-то более детальных сведений, полноценно раскрывающих подробности о будущем ИИ компании, высказано, увы, не было.

Ранее мы писали о том, что Apple разрешит платную установку стороннего программного обеспечения.