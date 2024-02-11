О том, что российско-оккупационная армия реально начала масштабно использовать на временно захваченных территориях Украины Starlink, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий спикера ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, предоставленный «РБК-Украина».

По словам представителя ГУР МОУ, зафиксированы многочисленные случаи применения оккупантами техники от компании Илона Маска — вышеописанное явление фактически приобрело системный характер.

Следует отметить, что подобное применение Starlink, судя по всему, стало возможным вследствие того, что «вторая армия мира» подменяет реальный GPS-сигнал, поступающий на терминал Starlink, чтобы оборудование полагало — пользователь находится на подконтрольной Украине территории.

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