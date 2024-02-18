О том, каким простым методом можно уменьшить время уcтановки обновлений ОС Windows, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала Neowin.

Как стало известно, пакеты обновлений инсталлируются чуть ли не на 20 процентов интенсивнее, если принудительно завершить работу приложения «Параметры» — виновником замедления прогресса установки является команда MoUSO Core Worker Process, создающая дополнительную нагрузку на процессор.

В частности, тестирование показало — с запущенным вышеописанным приложением, массивная наборка обновлений и «апдейтов» устанавливается не менее 21 минуты, а после его закрытия, — лишь 17,5 минуты.

Для проверки негативного влияния указанной команды на ОС, достаточно запустить диспетчер задач во время обновления, и, естественно, «выбросить» процесс из очереди выполнений.

Фото — neowin.net

Фото — neowin.net

Фото — neowin.net

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