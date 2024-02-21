О том, что первый подопытный человек, получивший мозговой нейральный чип Neuralink уже полностью восстановил состояние здоровья после операции, и в состоянии мысленными усилиями осуществить управление компьютерным указателем, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение Илона Маска, опубликованное порталом The Independent.

По словам Маска, прогресс в этой области оказался весьма хорошим, и пациент, как можно заметить, выздоровел без каких-либо побочных эффектов, и уже располагает возможностями перемещать курсор мыши по экрану, просто думая, без видимых усилий. Следующим этапом станет совершения «кликов» по объектам.

Миллиардер добавил — изучаемый страдает заболеванием, вследствие которого не может самостоятельно передвигать конечности, — только нейрочип Neuralink позволит ему, как и будущим потенциальным пациентам, когда-либо пойти на поправку, дав возможность управлять электроникой, бороться с депрессивными состояниями, слышать звуки, и, в целом, заставить мозг работать эффективнее.

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