О том, что не так давно в американской компании объявили о масштабном развертывании обновления 23H2, означающего «насильственную» установку патча на «девайсы» пользователей, проигнорировав желания последних, пишет «НБН», ссылаясь на материал Technewsspace.

Как стало известно, «под раздачу» подпадут ПК/ноутбуки/планшеты, работающие на Windows 11 двух версий — 21H2 и 22H2. Первый вариант перестал поддерживаться еще в октябре 2023-го года, а отказ в обновлении второго запланирован на октябрь текущего года.

Предполагается, что принудительное обновление вызвано интеграцией фирменного ИИ-алгоритма, являющегося «гарантом» безопасного перехода на новую версию ОС, и необходимого для проверки ПК на соответствие требованиям текущей «сборки» Windows 11.

В частности, такие изменения позволят сократить риск возникновения непредвиденных ситуаций с установкой последующих патчей, вероятно, потому, что Microsoft станет регулярно получать отчеты об ошибках на «гаджетах» пользователей.

Ранее мы писали о том, как существенно ускорить обновление Windows 10/11.