О том, что в соответствии с данными нового исследования, проведенного специалистами Университета Флориды и IT-экспертами по кибербезопасности из компании CertiK, была выявлена серьезная уязвимость в беспроводных зарядных устройствах, пишет «НБН».

Как стало известно, кибертеррористы в состоянии перенаправить электромагнитные импульсы, которые генерируются зарядными станциями на причинение ущерба, в том числе взлома, что касается устройств, работающих как на iOS, так и на Android, не исключая повышение риска перегрева батареи «гаджета» до критических температурных режимов, что может привести к ее воспламенению.

В частности, проблематика заключается в том, что злоумышленники манипулируют потоком электроэнергии, поступающим в зарядное устройство, формируя подобным образом «перебои», которые затем используются для корректировки плотности магнитного поля, требуемого для зарядки, без физического вмешательства в сам прибор, а лишь посредством изменений интенсивности поступлений от электросети.

Кроме того, указанный метод может применяться для активации скрытых голосовых команд на смартфоне/планшете, открывая путь к получению полноценного контроля — хакеры «сольют» в Сеть персональные данные (пароли/логины) или даже напрямую уничтожат устройства перегревом.

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