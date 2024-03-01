О том, что теперь при входе в браузер Chrome, не только на домашней вкладке, но при и открытии новой, пользователи обнаружат в строке поиска предложения, сформированные на основе их предыдущих интересов и популярных запросов прочих людей, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Как стало известно, помимо всего вышеописанного, подобное обновление также отображает изображения для популярных категорий товаров при упрощенных запросах. Например, при вводе в строку поиска «bohemian table», Chrome покажет столы, скатерти, аксессуары и лампы в богемском стиле.

Таким образом, теперь пользователи Chrome, как на Android-устройствах, таки и iOS-смартфонах или планшетах, смогут сразу воспользоваться рекомендациями поиска даже при нестабильном интернет-соединении, благодаря переработанным возможностям браузера.

Фото — itechua.com

Ранее мы писали о том, зачем в браузер Chrome для Android встроили еще одну «кнопку».