О том, что необходимо учесть, если стоит задача не быстро, а правильно зарядить смартфон/планшет, а также чего стоит избегать при этой процедуре, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала iTECHua.

В первую очередь, лучше исключить использование неоригинальных зарядных устройств, поскольку от колебания электричества батарея смартфона может слишком быстро выйти из строя.

Во-вторых, нужно заряжать смартфон/планшет лишь до 80 процентов, так как современным типам аккумуляторов полная зарядка весьма вредна.

Кроме того, по вышеуказанной причине не следует регулярно оставлять «девайс» на зарядке в течение всей ночи.

Помимо всего вышеуказанного, рекомендуется не использовать смартфон/планшет в период зарядки — такая оплошность спровоцирует перегрев, что крайне небезопасно и вредно для устройства.

Ранее мы писали о том, что эксперты раскрывали ряд критических уязвимостей беспроводной зарядки смартфона.