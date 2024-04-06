О том, что компания Google решила улучшить сервис «Private Space», предлагающий создание отдельного безопасного профиля для инсталляции «закрытых» приложений и секретного хранения информации, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Данная надстройка «Private Space» станет гораздо информативней — пользователям предоставят четкие подсказки, касающиеся предназначения и возможностей, одновременно порекомендовав создать специальный аккаунт Google для обеспечения повышенной конфиденциальности.

В частности, для повышения степени безопасности в «Private Space», разрешат настраивать эту надстройку на автоблокировку после некоторого периода бездействия. Также, допускается скрытие «Private Space» из перечня приложений, если он заблокирован, тем самым обеспечив «полноценную невидимость». Кроме того, появление «чувствительных» уведомлений из приложений «Private Space» вскоре можно будет удалить с экрана блокировки.

Ранее мы писали о том, что СМИ раскрывали ряд особенностей «премиальной» версии поисковика от Google.