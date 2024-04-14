О том, что лучше сделать, если устройство не просто «подтормаживает» — перезагрузку, или же выключение/включение, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В обычной ситуации для того, чтобы смартфон перестал «тормозить», достаточно его перезагрузить, но, если и после данного действий, «девайс» продолжает «зависать», лучше выключить и включить устройство, поскольку после полного обесточивания, выполняется серия тестов на состояние аппаратной составляющей, то есть «железа».

Таким образом, только после нового включения выявляются негативные аппаратные условия, а также обновляются и загружаются все «заводские» прошивки, тогда как перезагрузка представляет собой простой перезапуск программного обеспечения, не затрагивая «начинку».

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