О том, что вскоре пользователям, установившим стороннее программное обеспечение (ПО), станут показывать уведомления «Следующий контент недоступен в этом приложении» или сообщат о проблемах с буферизацией видео, пишет «НБН», ссылаясь на материал 9to5Google.

Как стало известно, Google подчеркнула — пользовательскими соглашениями не позволяется устанавливать сторонние приложения, выключающие рекламу, так как такие действия лишают создателя «вознаграждения за просмотр», а рекламная кампания на YouTube помогает поддерживать владельцев контента, давая возможность миллиардам людей по всему миру подключиться к данному стриминговому сервису.

Таким образом, пользователям, предпочитающим контент без рекламы, в очередной раз намекнули — следует не устанавливать аддоны, а выбрать YouTube-Premium:

Когда мы найдем приложение, которое нарушает эти условия, мы примем соответствующие меры для защиты нашей платформы, создателей и зрителей.

Ранее мы писали о том, что СМИ раскрывали ряд особенностей «премиальной» версии поисковика от Google.