О том, что в новом пакете обновления Windows 11 выявлено упоминание функционала с пометкой «msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS», который существенно усложнит жизнь пользователей-пиратов, пишет «НБН», ссылаясь на материал Geektechinsider.

Как стало известно, вышеописанной утилитой будет блокироваться настройка Microsoft Edge, при условии, что человек отказался от приобретения лицензии: использовать браузер станет менее удобно, поскольку большинство его функций окажутся недоступными.

Впрочем, в Сети подметили — подобными «инновациями» Microsoft ничего не добьется, так как пользователи попросту перестанут открывать MS Edge и загрузят альтернативу, например, Google Chrome или иной браузер, только бы не покупать дорогостоящую лицензию.

Ранее мы писали о том, как можно значительно ускорить процесс обновления Windows 10/11.