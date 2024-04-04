О том, что доступ к ряду опасных Telegram-каналов в Украине уже закрыт, и блокировка идентичных групп вскоре также произойдет, благодаря ведению переговоров компании Павла Дурова со спецслужбами нашей страны и «некоторым сдвигам» в данном процессе, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, опубликованное «Укринформом».

Исходя из слов Витюка, сотрудники СБУ при содействии Министерства цифровой трансформации и Центра противодействия дезинформации, на регулярной основе изучают медиапространство, выделяя небезопасные источники «вбросов», как в Telegram-каналах, так и в прочих интернет-ресурсах.

В частности, СБУ постоянно связывается со всеми интернет-платформами касательно блокировки или удаления дезинформирующего контента, но, поскольку представительства Telegram, Facebook/Meta и Google территориально не расположены в Украине, то подобные запросы к юридическим лицам не имеют законной силы.

Кроме того, сейчас продолжается активная работа над решением этого проблемного вопроса, и вскоре все компании-гиганты «будут обязаны выполнять решение украинского суда», судя по всему, в массовом порядке.

Ранее мы писали о том, что в Раде высказывались о связи Telegram со спецслужбами РФ и назвали условие для блокировки мессенджера.