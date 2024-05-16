О том, почему постоянное применение USB-накопителей может сделать этот способ сохранения данных как минимум неэффективным, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bibliotech.

Первый негативный фактор — у всех USB-накопители есть «срок годности», позволяющий копировать/удалять информацию лишь на протяжении некоторого периода времени, после истечения которого, возникают «сбои», и соответственно, доступ к данным — утрачивается.

Второй фактор — у фактически любого типа USB-накопителя имеется определенный ресурс для хранения данных, то есть память, и единственный способ скорректировать это — приобрести «флешку» с большим объемом Гигабайт.

Третий фактор — если с «флешки» стереть файл, который больше нигде не хранится, восстановить его вряд ли получится из-за типа памяти. Кроме того, у USB-накопителей нет функционала резервного копирования, что провоцирует возникновение серьезных проблемы при непреднамеренном нажатии кнопки DELETE.

Ранее мы писали о том, что специалисты называли ошибки, которые незаметно «уничтожают» аккумуляторы смартфонов и планшетов.