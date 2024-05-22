О том, что всегда следует использовать уникальные и сложные пароли для всех аккаунтов в различных приложениях, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bibliotech.

В частности, при создании учетных записей/аккаунтов, необходимо следовать нижеуказанным правилам:

пароли не должны иметь отношения к пользователю (лучше избегать дат рождений/ФИО себя или родственников);

пароли должны состоять из не менее, чем 12 символов и цифр, включая заглавные и строчные буквы и специальные знаки;

пароли исключают возможность простой подборки, то есть содержат максимум 2 одинаковых символа или простые цифровые последовательности (например, AAA, 888, abcd, QWERT, 9876 и т.д.);

пароли не сходны с другими аналогичными «преградами», в особенности, если используются для личных целей или в Сети — у каждого аккаунта должен быть свой «ограничитель» доступа;

пароли не должны создаваться с помощью приложений системы (например, браузерами).

Ранее мы писали о том, что специалисты рассказывали, по каким причинам лучше долго не хранить данные на USB-накопителях.