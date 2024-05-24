О том, что новая «надстройка» Advanced Paste позволит пользователям использовать ряд технологий искусственного интеллекта (ИИ) с целью ускорения обработки данных, скопированных в буфер обмена, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Как уже понятно, нововведение станет функционировать на основе разработок OpenAI, а весь масштаб вычислений будет производиться не на ПК пользователя, а посредством удаленных серверов. Впрочем, для подключения инновационной функции, потребуется ключ доступа к API OpenAI, первоначально отключенный по умолчанию.

Следует отметить, что Advanced Paste откроет возможности трансформирования информации из буфера обмена в формат JSON, а также предоставит возможность предварительно просматривать историю его изменений, то есть вся процедура будет более удобной и эффективной, поскольку использует мощности ИИ.

Фото — itechua.com

Ранее мы писали о том, что инсайдеры рассказывали, как Microsoft будет «мотивировать» пользователей к приобретению лицензионной копии Windows 11.