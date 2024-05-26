О том, почему аккумуляторы мобильных телефонов рекомендуется заряжать не выше 80 процентов, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Как стало известно, ставить «девайс» на зарядку лучше в тот момент, когда показатель батареи составляет приблизительно 20 процентов от полного, то есть следует придерживаться принципа «20/80».

По мнению экспертов, отказ от полноценной максимальной зарядки должен позитивно отразиться на состоянии аккумулятора по нижеуказанным причинам:

снизится нагрузка на батарею, которая сможет приобрести некоторую защиту от перезаряда, в том числе, и благодаря исключению регулярного перегрева, что влияет на материал питающих элементов, заставляя его деградировать, и, соответственно, терять энергию;

сократятся циклы зарядки/разрядки — заводская прошивка аккумулятора устройства рассчитана примерно на 500 подобных процессов, а дальше начнутся «запланированные сбои».

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